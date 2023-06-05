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Киноафиша Статьи Растрепанная и обнаженная: такой Гузееву мечтает увидеть в своей постели каждый мужчина

Растрепанная и обнаженная: такой Гузееву мечтает увидеть в своей постели каждый мужчина

5 июня 2023 10:30
Растрепанная и обнаженная: такой Гузееву мечтает увидеть в своей постели каждый мужчина

Актриса оказалась не из робкого десятка.

Если кто и может критиковать молодежь за распутное поведение, то уж точно не Лариса Гузеева. Артистке не скрыть постыдный факт из своей творческой биографии. На съемочной площадке звезда экрана позволяла себе поведение распутной женщины.

В конце 80-х кино уже не было таким целомудренным, как прежде. В отличие от многих других актрис, Гузеева не выступала против обнаженки в кадре и участия в постельных сценах. Чего только стоит фильм «СВ. Спальный вагон», где звезда предстала в кадре растрепанной и обнаженной.

Она лихо сдернула с себя платье, показав свой бюст во всей красе. В откровенном образе знаменитость сделала и пару фото, так сказать, на память. Пожалуй, такой Гузееву мечтает увидеть в своей постели каждый мужчина. Вот только с тех пор утекло немало воды. Сегодня 64-летняя Лариса Андреевна вряд ли решится на столь смелые эксперименты.

Растрепанная и обнаженная: такой Гузееву мечтает увидеть в своей постели каждый мужчина
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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