Растратила всю натуральную красоту: при виде молодой Волочковой перехватывает дух

За последние годы Анастасия Волочкова напоминает о себе поклонникам лишь конфликтами со своим участием. Она то и дело попадает в скандальные и довольно резонансные ситуации. Дошло до того, что многие россияне, которые знают фамилию артистки, уже даже и не помнят об ее успехах на большой сцене.

А ведь в молодости Волочкову называли второй Майей Плисецкой. Более того, она была невероятной красавицей. Судить об этом можно по редким архивным снимкам. Во время работы в Большом театре балерина обладала эффектной натуральной внешностью. Неудивительно, что у статной блондинки было столько поклонников среди мужчин.

Сейчас 47-летняя звезда мало чем напоминает прежний образ. Критики то и дело ругают ее за неестественность: татуажные брови, соломенно-желтый оттенок волос, отеки и одутловатость лица, увлечение инъекциями красоты. Все это привело к тому, что Волочкова уже максимально далека от амплуа нежной и трогательной балерины, за которое ее когда-то полюбили в России.