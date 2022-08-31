Растоптала не всех: только с этими двумя женщинами боялась воевать Хюррем в «Великолепном веке»

Став наложницей султана, Александра быстро поняла, что ей придется бороться за особый статус в гареме. Испытания сделали из робкой рабыни властную Хюррем Султан. По мере того, как симпатия Сулеймана к ней росла, увеличивалось и количество ее врагов. И несмотря на то, что отважная Хюррем не страшилась чужой ненависти, все-таки были две женщины, с которыми она боялась воевать.

Хюррем Султан не ссорилась с Гюльфем Хатун, считая, что бывшая фаворитка Сулеймана не станет ей открыто угрожать, а потому ее действий можно было не опасаться. Она догадывалась, что та оказывает помощь ее врагам, но выяснить с ней отношения раз и навсегда не пожелала. В настоящей истории Хюррем и Гюльфем даже были подругами.

Кроме того, Александра не стремилась растоптать и сестру Сулеймана Бейхан. Напротив, она относилась к ней с подчеркнутым уважением и не конфликтовала. Вероятно, это также связано с историей: реальная Бейхан Султан практически не появлялась в столице и не общалась с братом или сестрами. Миролюбивая женщина жила в уединении.