Растопит любое сердце: на сына Петросяна невозможно смотреть без умиления
В Сети не перестают восхищаться наследником юмориста.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова нечасто радует поклонников фотографиями сына. Тем более бурную реакцию вызывает каждая новая публикация, на которой подписчики видят маленького Вагана.
Наследнику комика уже исполнилось три года, и он растет невероятно очаровательным ребенком. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. Этот союз приковал к себе пристальное внимание: пожилой комик вдвое старше своей избранницы. Сегодня Евгению Вагановичу уже 77 лет, а его жене только 34 года.
Уже через год у пары родился сын, которого Петросян назвал в честь своего отца — Ваганом. Подписчики внимательно следят за тем, как растет маленький Петросян, и не перестают удивляться, как сильно он отличается от своего отца. Мальчик растет копией своей симпатичной мамы и уже сейчас способен растопить любое сердце.