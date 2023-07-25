Растолстела донельзя: Ковальчук обнародовала редкое фото после родов

Новость о том, что Юлия Ковальчук родила вторую дочь, стала шоком для поклонников. Артистка смогла скрыть беременность от посторонних. К тому же фанаты удивились, что звезда совсем не поправилась, и даже заподозрили ее в обращении к суррогатной матери. Но оказалось, что певица рожала сама и со стройной фигурой все-таки распрощалась.

В социальных сетях экс-солистка «Блестящих» обнародовала редкое фото после родов. Блондинка призналась, что во время интересного положения растолстела донельзя. По словам супруги Алексея Чумакова, она набрала 14 лишних килограммов.

Звезда не может позволить себе оставаться пышкой, поэтому, покинув роддом, начала усиленно худеть. В результате Ковальчук смогла сбросить десять с половиной килограммов. Артистка заметила, что не станет засиживаться в декретном отпуске. С момента родов не прошло и двух недель, а певица уже потихоньку возвращается к работе.