Растолстел и был никому не нужен: жизнь Леньки из фильма «Любовь и голуби» не сложилась

Игорь Лях прославился после выхода кинохита Владимира Меньшова «Любовь и голуби», где сыграл Леньку Кузякина. Для актера это был дебют в мире большого кино. И весьма успешный. Но блестящего продолжения карьеры, увы, так и не последовало.

Первое время режиссеры горели желанием работать с талантливым актером. Но вскоре все изменилось — новые предложения поступали все реже. Как говорится, Лях начал за здравие, а кончил за упокой. Ни один из сыгранных им персонажей так и не смог превзойти того самого красавчика Леньку.

К тому же Лях перестал держать себя в форме: он сильно поправился и подурнел, чем окончательно отвернул от себя киношников. Артисту так и не удалось вернуть себе былую славу и любовь поклонников. Он был никому не нужен — личная жизнь актера также не сложилась. В 2018 году его не стало. Знаменитости было всего 55 лет, причиной его смерти стала внезапная остановка сердца.