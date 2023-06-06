Растет второй Юдашкин: сын Киркорова произвел фурор в Сети (видео)

Филипп Киркоров разглядел новый талант у своего сына, 10-летнего Мартина. Прежде артист хотел сделать из наследника футболиста, но теперь планы изменились.

Мальчик увлекся рисованием. Больше всего он любит изображать на бумаге необычные женские платья. Поп-король отечественной эстрады посчитал эскизы начинающего модельера достаточно хорошими для того, чтобы устроить ему собственный показ. В организации мероприятия музыканту помогает Аника Керимова.

В социальных сетях певец опубликовал ролик, где показал Мартина за творческим процессом, а также некоторые его работы. По мнению звезды, сила детского воображения помогла его сыну создать настоящие «произведения искусства». Киркоров объявил, что показ состоится в день рождения наследника — 29 июня.

Эта новость произвела настоящий фурор. Многие оценили способности Мартина и предрекли ему большое будущее в мире моды.

«Может, Мартин — это второй Валентин Юдашкин?», «Какие красивые рисунки. Модели очень интересные, стильные. Талантливый мальчик», — отметили поклонники.

Но куда же без хейтеров. Некоторые подписчики в пух и прах разнесли творения Мартина. Злопыхатели подчеркнули, что даже связи Киркорова здесь бессильны.