Растет полной копией отца: сын Дмитрия Маликова заставит вас ахнуть (фото)

В 2018 году в семье Дмитрия Маликова случилось пополнение. Эта новость потрясла публику, ведь на тот момент артисту было уже 48 лет, а его жене Елене — 55. Впоследствии выяснилось, что супруги обратились к услугам суррогатной матери.

В результате у них появился сын, которого счастливые родители назвали Марком. К слову, это не первый совместный ребенок пары: возлюбленные вырастили красавицу-дочь Стефанию, которой к моменту рождения брата исполнилось 18 лет.

Исполнитель крайне редко делится кадрами наследника в своих социальных сетях, но недавно все же сделал исключение. Маликов обнародовал кадр, сделанный за кулисами, где Марк, который скоро отметит свое пятилетие, завороженно смотрит на сцену.

Вид сына музыканта заставил народ ахнуть. Все потому, что он растет полной копией отца.