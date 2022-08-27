Растет невероятным красавцем: фото единственного внука 80-летней Тереховой взбудоражило Сеть

Маргарита Терехова стала бабушкой в 46 лет, когда ее дочь Анна Терехова родила сына Михаила. Артистка старалась не рассказывать подробности своей личной жизни, поэтому не делилась с поклонниками даже фотографиями наследника. Теперь же Анна решила сделать исключение и показала, как выглядит ее единственный сын, чем взбудоражила пользователей Сети.

В своем блоге артистка опубликовала кадр из семейной фотосессии. Вместе с ней на фотографии можно увидеть саму Маргариту Терехову, ее сына Александра и Михаила. Как отметили фанаты, наследник артистки с годами стал очень похож на свою знаменитую бабушку и непременно мог бы построить успешную карьеру в кино благодаря яркой внешности и харизме.