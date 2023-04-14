С отцом ничего общего: только взгляните на сына Равшаны Курковой (фото)

Равшана Куркова наслаждается материнством и больше не скрывает своего единственного наследника от публики. Артистка не сразу рассказала поклонникам о появлении на свет сына Гаспара. Первое фото малыша она опубликовала лишь после того, как ему исполнился один год.

Многие гадали, кто же стал отцом мальчика. Вскоре правда вышла наружу. Наследника Куркова подарила успешному бизнесмену Сергею Амаряну. Возлюбленные не стали официально регистрировать свои отношения. К тому же история их любви продлилась недолго — пара распалась из-за измены предпринимателя.

Миллионера уличили в любовной связи с приятельницей Курковой — солисткой группы Cream Soda Анной Романовской. Равшана комментировать случившееся отказалась и сосредоточилась на воспитании Гаспара.

При виде очаровательного белокурого малыша, чьи снимки актриса часто публикует в социальных сетях, поклонники отмечают, что он растет маминой копией.