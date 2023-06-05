Растет хулиганкой: Климова расхохоталась из-за выходки дочери (видео)

Дочь Екатерины Климовой становится главной героиней мемов. Интернет-пользователи еще не отошли от видео, где семилетняя Белла жалуется на приступ «атаческой паники», который настиг ее по окончании выходных. Звездная наследница растет хулиганкой — она вновь отличилась и попала в блог своей матери.

Белла увлеклась музыкой и с недавних пор учится игре на фортепиано. Климова записала видео с домашними занятиями дочери. Девочка исполняла разученную мелодию, и все шло как по маслу, пока на горизонте не появился кот.

Сфинкс по кличке Амур пожелал присоединиться к Белле и принялся стучать по музыкальному инструменту. Это сбило юную пианистку.

«Я все забыла! Амур, все из-за тебя!» — сделала она замечание своему питомцу.

Кот отошел, но ненадолго. Вскоре он начал вновь тянуть свои лапки к клавишам.

Климова же не могла наблюдать за происходящим без смеха. Вмешиваться в противостояние Беллы и Амура артистка все же не стала.