«Растет джентльмен»: особенный сын Бледанс произвел фурор в Сети

Эвелина Бледанс делает все возможное, чтобы ее тяжелобольной сын рос полноценным ребенком. Врачи диагностировали у Семена синдром Дауна, поэтому многое из того, что легко для других детей, дается ему с большим трудом.

Успехами наследника звезда делится в социальных сетях. Знаменитость отправилась вместе с мальчиком в путешествие и даже во время отпуска не дает спуска своему отпрыску.

Как пишет издание «Аргументы и факты», для Семена разработан целый комплекс занятий, от которого нельзя отступать. Артистка опубликовала видео, где прямо на пляже занимается с ребенком гимнастикой. Интернет-пользователи обратили внимание на то, как старательно он выполнял упражнения. Юноша произвел в Сети настоящий фурор.