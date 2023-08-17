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Киноафиша Статьи «Растет джентльмен»: особенный сын Бледанс произвел фурор в Сети

«Растет джентльмен»: особенный сын Бледанс произвел фурор в Сети

17 августа 2023 20:15
«Растет джентльмен»: особенный сын Бледанс произвел фурор в Сети

Актриса души на чает в наследнике.

Эвелина Бледанс делает все возможное, чтобы ее тяжелобольной сын рос полноценным ребенком. Врачи диагностировали у Семена синдром Дауна, поэтому многое из того, что легко для других детей, дается ему с большим трудом.

Успехами наследника звезда делится в социальных сетях. Знаменитость отправилась вместе с мальчиком в путешествие и даже во время отпуска не дает спуска своему отпрыску.

Как пишет издание «Аргументы и факты», для Семена разработан целый комплекс занятий, от которого нельзя отступать. Артистка опубликовала видео, где прямо на пляже занимается с ребенком гимнастикой. Интернет-пользователи обратили внимание на то, как старательно он выполнял упражнения. Юноша произвел в Сети настоящий фурор.

«Растет джентльмен»: особенный сын Бледанс произвел фурор в Сети

«Растет джентльмен. Самый обаятельный», «Сынуля — красавчик», «Такой послушный. Меня бы уже послали», — написали фолловеры в комментариях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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