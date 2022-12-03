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Растеряла всю природную красоту: как выглядела Кустинская незадолго до смерти

3 декабря 2022 21:00
Растеряла всю природную красоту: как выглядела Кустинская незадолго до смерти

Болезненная и абсолютно неузнаваемая.

В молодости Наталья Кустинская отличалась невероятной красотой. Стройная блондинка с ослепительными голубыми глазами – она сводила с ума мужчин и заставляла завидовать многих женщин. Зрители помнят эту замечательную актрису по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Три плюс два».

Последние годы звезда тяжело болела – особенно ее подкосила смерть единственного сына, актера Дмитрия Егорова. Кустинская злоупотребляла алкоголем, страдала от проблем с суставами и сахарного диабета. Вид актрисы над одном из последних интервью шокировал поклонников.

«Бедняжка, что с ней произошло? Что болезнь делает с человеком...», «К сожалению, красоту свою она погубила сама... Если бы не пристрастие к спиртному, то была бы и в старости хороша», «Пришел возраст, красота поникла... Ничего она не профукала, жила, зла никому не строила, радовала своей красотой окружающих. Славная, нравилась всегда!», – писали в Сети.

Растеряла всю природную красоту: как выглядела Кустинская незадолго до смерти

Фото: кадр из YouTube видео (2014), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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