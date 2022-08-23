Растерял шарм и непосредственность: куда исчез знаменитый Гриндерс из «Простых истин»

Сериал «Простые истины» стал одним из самых главных подростковых проектов на телевидении. Тысячи зрителей следили за жизнью учеников обычной столичной школы № 1240 и переживали за каждого героя. Особенно же фанатам запомнился персонаж Вадима Утенкова Максим Егоров по прозвищу Гриндерс.

Яркая роль сделала молодого артиста настоящей звездой. За два сезона «Простых истин» у него образовалась целая армия поклонников, которые начали узнавать его на улицах. Благодаря этому продюсеры все чаще начали предлагать Утенкову роли в фильмах и сериалах, однако со временем зрители перестали замечать звезду на экране. Многие фанаты были уверены, что актер закончил карьеру еще несколько лет назад. Однако, как оказалось, это совсем не так.

Артист продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Например, его можно увидеть в проектах «Лучше, чем люди» и «Выжить после». При этом, как уверены пользователи Сети, за годы после «Простых истин» Утенков успел растерять свою харизму и превратился в самого обычного второстепенного актера, поэтому поклонники и не узнают в нем Гриндерса.