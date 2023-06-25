Растерял очарование: мальчишка из «Ночного дозора» вырос и больше никому не нравится

Дмитрий Мартынов блестяще начал свою актерскую карьеру. Будучи 13-летним мальчишкой, он сыграл Егора в «Ночном дозоре». Проект сделал юного артиста звездой, но ненадолго.

Актер появился еще в нескольких картинах, а после пропал с радаров. На больших экранах его не видели вот уже 10 лет. Впрочем, по этому поводу мало кто расстраивается.

Повзрослев, Мартынов будто растерял все свое очарование. Так часто бывает: дети-актеры находятся на пике своей популярности, а, став старше, уже не привлекают ни зрителей, ни режиссеров. И Дмитрий как раз из их числа.

«Мальчиком был прекрасен, сейчас самый обычный, жаль», «Его еще кто-то помнит?», «Очень похож на мальчика из "Терминатора"», — пишут в Сети.

В любом случае Мартынов не опускает рук. Сегодня он занимается музыкой и делится своим творчеством в социальных сетях, но говорить о большом успехе пока не приходится.