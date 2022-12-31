Растащили на сувениры: от легендарной «Карнавальной ночи» осталась лишь одна вещь

В процессе кинопроизводства нередко случается, что после съемок фильма реквизит куда-то пропадают. Одни вещи забирают актеры в качестве сувениров, другие просто теряются, а третьи — выбрасываются за ненадобностью.

Так, почти все реквизиты фильма «Карнавальная ночь» исчезли после съемок, за исключением одного предмета. Речь идет о легендарных часах с трехметровым диаметром, которые застыли на стрелке без пяти минут 12. После «участия» в картине Эльдара Рязанова они больше не появлялись ни в одном фильме и до сих пор хранятся на «Мосфильме».

Это, кстати, можно назвать голливудским подходом. Заокеанские киноделы, придавая часам сакральное значение, никогда не выбрасывают этот реквизит после съемок. Они считают его символом неотвратимости времени и поэтому бережно к нему относятся. По словам кинокритиков, Рязанов многое перенял у иностранцев, создавая «Карнавальную ночь». Например, эксклюзивный наряд Людмилы Гурченко с муфтой был подсмотрен в коллекции Кристиана Диора. После съемок актриса забрала одежду себе.