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Расстройство прогрессирует: с любимой всеми Светличной уже можно попрощаться

21 октября 2023 15:15
Расстройство прогрессирует: с любимой всеми Светличной уже можно попрощаться

Актриса непоправимо изменилась.

Последние несколько месяцев поклонники 83-летней Светланы Светличной всерьез переживают за ее состояние. Бывший секс-символ кино СССР оказалась заперта в психиатрической лечебнице. Появились даже слухи, что родные удерживают ее там специально.

Ранее артистка неоднократно становилась героиней скандальных ток-шоу, на которых комментировала свои непростые отношения с семьей. Однако теперь ее родственникам пришлось сплотиться ради звезды. Дело в том, что Светличной нужно находиться под постоянным контролем врачей-психиатров из-за прогрессирующей деменции.

Если до этого семья актрисы самостоятельно могла справиться с ее кризисами, то теперь без помощи специалистов не обойтись. Как оказалось, состояние звезды «Бриллиантовой руки» обострилось настолько, что фактически она уже стала другим человеком, а не любимой всеми Светличной: возрастная женщина превратилась в капризного ребенка.

Когда она попала в стационар, то медики диагностировали у нее мнительность, постоянные перепады настроения и навязчивые идеи. Оставлять ее в таком виде дома было невозможно.

«Семье удается держать ситуацию под контролем. Светлана Афанасьевна смогла найти общий язык с сыном и внучкой», — приводит «Экспресс газета» слова Ивана Николаева, близкого друга актрисы.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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