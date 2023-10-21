Расстройство прогрессирует: с любимой всеми Светличной уже можно попрощаться

Последние несколько месяцев поклонники 83-летней Светланы Светличной всерьез переживают за ее состояние. Бывший секс-символ кино СССР оказалась заперта в психиатрической лечебнице. Появились даже слухи, что родные удерживают ее там специально.

Ранее артистка неоднократно становилась героиней скандальных ток-шоу, на которых комментировала свои непростые отношения с семьей. Однако теперь ее родственникам пришлось сплотиться ради звезды. Дело в том, что Светличной нужно находиться под постоянным контролем врачей-психиатров из-за прогрессирующей деменции.

Если до этого семья актрисы самостоятельно могла справиться с ее кризисами, то теперь без помощи специалистов не обойтись. Как оказалось, состояние звезды «Бриллиантовой руки» обострилось настолько, что фактически она уже стала другим человеком, а не любимой всеми Светличной: возрастная женщина превратилась в капризного ребенка.

Когда она попала в стационар, то медики диагностировали у нее мнительность, постоянные перепады настроения и навязчивые идеи. Оставлять ее в таком виде дома было невозможно.