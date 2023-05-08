Расстрелу Леонова помешала Олимпиада-80: об этом невероятном факте мало кто знал

Евгений Леонов исполнил одну из главных ролей в телефильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Прославленный артист воплотил роль провинциального актера Афанасия Бубенцова, покорив сердца зрителей. При этом мало кто знает, что Олимпиада 1980 года могла оставить историческую картину без самого яркого персонажа.

Дело в том, что большая часть сцен с Леоновым, и в том числе и расстрел его персонажа, должна была сниматься в московской усадьбе Братцево. Но в то время как раз шла подготовка к главному мировому первенству, поэтому все натурные съемки в столице были запрещены. Рязанов никак не мог обойти запрет, поэтому уже начал задумываться об отказе продолжать работу, ведь положение казалось ему безвыходным.

Ситуацию в итоге спасли сам Леонов и руководитель съемочной группы Борис Криштул. Они вместе отправились в главное столичное управление КГБ, где благодаря известности Леонова добрались до кабинета начальника. И там артист начал рассказывать о готовящемся расстреле и о том, что планы никак не удается осуществить из-за Олимпиады.

Впечатленные руководители КГБ были в восторге от любимого артиста, который сам пришел к ним в кабинет. Они согласились выдать разрешение Рязанову на съемки, лишь бы увидеть яркий эпизод своими глазами. В итоге Леонов и Криштул ушли из здания КГБ с нужной бумажкой, и съемки возобновились практически сразу же.