Расставила все точки над «i»: Пересильд ошеломила признанием о связи с Учителем

О романе Юлии Пересильд с женатым режиссером Алексеем Учителем в свое время не говорил только ленивый. Артистка подарила избраннику двоих дочерей, однако вдаваться в подробности своих отношениях с ним упорно отказывалась.

Звезда признавалась, что «ненавидит говорить о личной жизни». Тем не менее она подчеркнула, что Учитель оказался прекрасным отцом. Между тем режиссер, не пожелавший уходить от жены, всегда отчетливо давал публике понять, что Пересильд — его муза.

Другие детали связи знаменитостей оставались покрыты мраком. Однако не так давно артистка расставила все точки над «i», ошеломив признанием о романе с Учителем.

Как пишет портал «Экспресс газета », во время интервью о своем полете в космос артистка ответила на вопрос о том, не отговаривал ли режиссер ее от этой рискованной затеи: «Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе». Очевидно, что актриса поставила жирную точку в отношениях с Учителем, в которого когда-то влюбилась без памяти.