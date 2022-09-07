Расставил все точки над «i» после развода: такого от Харламова не ожидал никто

После того как Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус, он закрутил роман с другой миловидной актрисой. С тех пор поклонники принялись гадать, когда же комик женится на Екатерине Ковальчук. Шоумен решил обуздать любопытство фанатов и выступил с громким заявлением.

Такого от звезды Comedy Club не ожидали, но оказалось, что он не намерен ставить еще один штамп в паспорте. Более того, общаясь с журналистами на светском мероприятии, приуроченном к премьере фильма «Ирония судьбы в Голливуде», Харламов публично открестился от своей коллеги по сериалу «Гусар», которая в тот вечер не составила ему компанию.

«Я одинокий волк!» — цитирует знаменитость издание «Комсомольская правда».

Также актер уточнил, что хорошее дело браком не назовут, а потому он твердо решил, что лучше всего «побыть немного одному».