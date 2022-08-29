Расставил все точки над «i» после развода с Муцениеце: такого от Прилучного не ожидал никто

34-летний Павел Прилучный, недавно женившийся на Зепюр Брутян, впервые откровенно рассказал о прошлом браке. Актер развелся с Агатой Муцениеце в феврале 2020 года после многочисленных скандалов. Актриса намекала на несдержанность и пристрастие мужа к горячительным напиткам, жаловалась, что он выгоняет ее из дома в порыве ссоры и может даже поднять на нее руку. Прилучный никак не комментировал заявления Агаты.

И только теперь актер расставил все точки над «i» после развода. Детали семейной жизни Павел раскрывать не стал, лишь заметив, что перенес в браке сердечный приступ и обзавелся сединой. Что же касается скандальных откровений Агаты, то Павел в рамках интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец опроверг ее сообщения о насилии в семье или о своем пристрастии к пагубным привычкам. Актер отметил, что он не так воспитан. По его словам, Муцениеце просто обставила ситуацию так, как было выгодно ей.

«Она решила так развиваться дальше», — подчеркнул актер.

Именно после расставания с Прилучным актриса запустила шоу на YouTube под названием «Честный развод», где обсуждала со звездами трудности брака. Агата подчеркивала, что ей есть чем поделиться на эту тему.