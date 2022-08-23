Рассорил Миронов: почему Кустинская и Фатеева ненавидели друг друга

Украшением легкой летней комедии 1963 года «Три плюс два» стали главные роли Натальи Кустинской и Натальи Фатеевой. Две подруги сыграли ярких и привлекательных девушек, которые мгновенно свели с ума случайных попутчиков на отдыхе. В жизни актрисы тоже были дружны, но уже на съемках этой ленты между ними создалось напряжение. Всему виной стал обаятельный Андрей Миронов.

Актер сразу же начал ухаживать за Фатеевой. В многочисленных интервью актриса отрицала роман между ними. Но Кустинская секрет подруги скрывать не стала и еще при жизни рассказала «Комсомольской правде », что на съемках Андрей с Натальей даже жили вместе. И это несмотря на то, что дома Фатееву ждал муж Владимир Басов. Кустинская открыто осуждала подобное поведение подруги, поэтому они начали часто ссориться.

Кустинская вспоминала, что и за ней Миронов был не прочь приударить, но она его флирт пресекала. По ее словам, у Фатеевой с Андреем могли сложиться отношения, если бы мама актера не выступила против актрисы — Наталья ей не понравилась. Позже дружба актрис была разорвана окончательно, когда космонавт Борис Егоров ушел от Фатеевой к Кустинской.