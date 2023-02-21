Рассмотрим повнимательнее: фото Бузовой с животом всколыхнуло Сеть

Последние несколько дней Ольга Бузова наслаждается природой ЮАР, где проходят съемки очередного сезона шоу «Звезды в Африке». В своих социальных сетях артистка регулярно делится кадрами из экзотической страны, которые привлекают повышенное внимание ее поклонников.

Так, несколько дней назад в аккаунте Бузовой появилось видео, на котором она купается в бассейне. В короткой записи телеведущая плескается в воде, красуясь слитным купальником, который подчеркивает ее фигуру.

Пользователи Сети не прошли мимо записи знаменитости. Многие обратили внимание на талию Бузовой, которая, по их мнению, заметно увеличилась за недавнее время. И причина этого — беременность артистки, которую та активно скрывает.

«Или купальник странный, или в положении она», «Вы беременны...?», «А что с фигурой? Точно ждет ребенка», — пишут фанаты.

Бузова же никак не прокомментировала предположения поклонников, что для многих лишь подтвердило их теории.