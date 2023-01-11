Расслабилась после триумфа: «Мисс Вселенная - 2021» растолстела до неузнаваемости (фото)

Модель Харнааз Сандху получила титул «Мисс Вселенная» в 2021 году. Девушка поразила публику не только своим умом, но и красотой. При этом, как оказалось, за прошедшие месяцы ее внешность полностью изменилась.

Судя по снимкам, которые Сандху опубликовала в своих социальных сетях, она больше не может похвастаться спортивной фигурой. 22-летняя модель расслабилась после коронации и больше не следит так пристально за своей внешностью.

Резкие перемены не остались без внимания публики. Многие поклонники не поскупились на критику в адрес Сандху, которая из-за нападков впала в депрессию. Девушка даже была вынуждена обращаться к психологам, чтобы справиться со своим настроением. Позднее же она призналась, что страдает от целиакии — аутоиммунного заболевания, связанного с непереносимостью глютена, а стройная фигура стала результатом тяжелых многомесячных тренировок.

«Я одна из тех, кого постоянно травят за вес. Сейчас — слишком толстая, раньше — слишком худая», — заявила знаменитость.

При этом Сандху признается, что не собирается возвращаться к своему старому весу. Она «выросла» и теперь полностью довольна фигурой и внешностью.