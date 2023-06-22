Рассказы матери Королевой о роскошной жизни в США оказались сказками: правда крайне печальная

Несколько лет назад Людмила Порывай переехала в США, где обосновалась в Майами. В своих социальных сетях мать Наташи Королевой активно хвастается жизнью за границей, но, как оказалось, далеко не все из ее рассказов можно считать правдой.

Так, судя по публикациям, Порывай живет в элитных апартаментах, а из ее окон можно увидеть воды Атлантического океана. На самом деле комплекс находится далеко от береговой линии и увидеть воду можно только при сильном старании. Вид же из окон открывается на мусорные баки.

Также нельзя верить и рассказам артистки о ее уровне жизни. Порывай неоднократно признавалась, что она ни в чем себе не отказывает, получая пенсию в 600 долларов. На самом же деле, как отмечают многочисленные пользователи Сети, такого размера выплат не хватит даже на скромную жизнь для одного человека.

«Можно прожить, если есть кошачий корм»,

— уверены пользователи Сети.

Поклонники уверены: Порывай специально обманывает своих фанатов. Якобы ей стыдно признать, какие тяжелые у нее условия жизни, поэтому она не боится вводить поклонников в заблуждение.