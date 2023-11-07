Расшифровали полвека спустя: что значит надпись на доме Пятачка из «Винни-Пуха»

Первый мультфильм про Винни-Пуха сняли в СССР в 1969 году. До сих пор взрослые и дети смотрят его с удовольствием.

Но лишь недавно удалось разгадать, что скрывалось за надписью на вывеске возле дома Пятачка. Наверняка многие помнят, что на доске, прикрепленной к крыше, красуется лаконичное: «Посторонним В.».

Долгие годы считалось, что это укороченная фраза «вход воспрещен». Но внимательные поклонники мультфильма докопались до сути.

В книге Алана Милна упоминается, что «Посторонним» — это фамилия дедушки Пятачка. А «В» — первая буква его имени, ведь родственника забавного поросенка звали Вильям. С помощью надписи в Советском Союзе отдали дань уважения оригинальной сказке.