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Расшифровали полвека спустя: что значит надпись на доме Пятачка из «Винни-Пуха»

7 ноября 2023 06:00
Расшифровали полвека спустя: что значит надпись на доме Пятачка из «Винни-Пуха»

Вовсе не «Посторонним вход воспрещен».

Первый мультфильм про Винни-Пуха сняли в СССР в 1969 году. До сих пор взрослые и дети смотрят его с удовольствием.

Но лишь недавно удалось разгадать, что скрывалось за надписью на вывеске возле дома Пятачка. Наверняка многие помнят, что на доске, прикрепленной к крыше, красуется лаконичное: «Посторонним В.».

Долгие годы считалось, что это укороченная фраза «вход воспрещен». Но внимательные поклонники мультфильма докопались до сути.

В книге Алана Милна упоминается, что «Посторонним» — это фамилия дедушки Пятачка. А «В» — первая буква его имени, ведь родственника забавного поросенка звали Вильям. С помощью надписи в Советском Союзе отдали дань уважения оригинальной сказке.

Фото: Кадр из мультипликационного фильма «Винни-Пух» (1969)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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