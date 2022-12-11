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Распутина в молодости и сейчас: разница на фото до и после обескуражит всю страну

11 декабря 2022 18:45
Распутина в молодости и сейчас: разница на фото до и после обескуражит всю страну

Поклонники не могут сдержать свое удивление.

Маша Распутина прославилась на всю страну в конце 80-х. Артистка покорила слушателей яркими образами и своеобразной манерой исполнения. Но в 2011 году певица решила навсегда завершить карьеру. При этом Распутина не скрывает, что она делает все, чтобы оставаться такой же красивой, как и в молодости.

Как рассказывала сама певица, последнее время она регулярно оказывается на приеме у косметологов и пластических хирургов. При этом она постоянно следит за своим питанием и активно занимается спортом.

Распутина в молодости и сейчас: разница на фото до и после обескуражит всю страну

«Занимаюсь гимнастикой, бегом. Пью воду с лимоном и перекисью водорода», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Подобные меры заметно сказываются на ее внешнем виде. Как отмечают поклонники, в Распутиной уже нельзя узнать ту самую солистку группы «Варьете», которая покорила их сердца. При этом далеко не все высоко ценят преображение знаменитости. По мнению части фанатов, певица потеряла свою индивидуальность и изменилась в худшую сторону.

«Изменилась до неузнаваемости», «Совсем другой человек», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из клипа
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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