Распутина больше 20 лет встречалась с женатым: понравится единицам (фото)

Маша Распутина старается не привлекать внимание к своей личной жизни. Артистка редко дает интервью и не рассказывает о своих возлюбленных, одним из которых был Виктор Захаров, успешный московский предприниматель.

Чуть больше 20 лет Распутина и Захаров были парой. При этом сам бизнесмен был женат на своей избраннице Елене. И жил, по словам своей законной супруги, на два дома.

Как утверждала сама певица, она неоднократно уговаривала Захарова развестись и остаться лишь с ней. Но предприниматель не собирался оставлять свою официальную жену, даже когда Распутина родила ему дочь Машу. И лишь в 2021 году стало известно, что он намерен расстаться с Еленой.

Запутанная история не оставила поклонников равнодушными. Как отмечали пользователи Сети, они не понимают, что именно нашла Распутина в Захарове, из-за чего готова была увести его из семьи. Также недоумение вызывает и позиция артистки, которая готова была делить предпринимателя с другой женщиной и воспитывать от него ребенка.