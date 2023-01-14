Распугивает прохожих: посмотрите, как выглядит живая фарфоровая кукла

Куклы могут быть не только милыми и очаровательными, но и устрашающими, особенно если речь идет о живых «экземплярах». Но здесь есть и плюсы — многим удается сделать на этом карьеру и прославиться.

Так, 19-летняя блогер Мария, которая носит псевдоним Мятная Лилу, стала настоящей звездой соцсетей — и все благодаря ее уникальному имиджу. Дело в том, что девушка является воплощением ожившей фарфоровой куклы. Свой образ она создает с помощью сложного грима и вычурных нарядов.

Эпатажная Лилу восхищает поклонников этой неординарной «кукольностью». Она неплохо зарабатывает на своем имидже, а количество ее подписчиков растет как дрожжах. Но когда девушка выходит из дома в своем экстраординарном наряде, то все начинают шарахаться от нее. Это неудивительно, ведь ожившая фарфоровая куколка с человеческим ростом напугает любого прохожего.

Еще со средней школы Мария интересовалась культурой аниме и искусством нанесения макияжа. Создавая свои эксцентричные образы, она смогла соединить оба увлечения воедино. Специфичное хобби стало ее страстью, ведь так девушка реализует свои творческие порывы.