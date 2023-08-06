Распродает вещи и скрывается: как живет молодая вдова после смерти Градского

Вдова Александра Градского оказалась в тяжелом финансовом положении. Чтобы заработать на жизнь, она начала продавать личные вещи. К таким выводам пришли пользователи Сети, которые нашли на платформах частных объявлений массу публикаций от Марины Коташенко.

Женщина никогда не отличалась любовью к публике, а после смерти мужа стала вести почти затворнический образ жизни. Когда из коттеджа Марины похитили 100 миллионов рублей, никто из знакомых не смог поделиться с прессой новостями о переживаниях Коташенко.

Оказалось, она не общается с соседями и не имеет близких подруг. Женщина отказывается говорить даже со старшими детьми Градского, хотя украденные у нее деньги были частью наследства и должны были делиться между членами семьи.

Но самым любопытным оказалось то, что Коташенко опубликовала четыре десятка объявлений о продаже личных вещей. Похоже, женщина действительно находится в тяжелом финансовом положении: она продает все — от купальников и детского слинга до еловых шишек. Общая стоимость всех «лотов» составляет около 120 тысяч рублей, но самый дорогой из них — брендовые сапоги за 45 тысяч.