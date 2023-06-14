Располневший Басков еле втиснулся в костюм: ахнете, какой пухляш (фото)

Николай Басков известен не только из-за своего уникального таланта, но и благодаря внешности. Артист покоряет сердца своих фанаток, а в социальных сетях регулярно хвастается спортивной фигурой. Однако так исполнитель выглядел далеко не всегда.

Как оказалось, еще несколько лет назад Басков не мог похвастаться стройностью. На архивных фотографиях можно заметить, что на нем едва сходятся пиджаки, а второй подбородок невозможно скрыть. При этом именно в то время он состоял в отношениях с моделью Оксаной Федоровой.

Сам музыкант не скрывал: он страдает от большой любви к сладкому. Торты и мороженое — его настоящая страсть. Но, чтобы избавиться от пагубной привычки, он нанял себе личного тренера, который в течение нескольких лет приводил музыканта в форму. И в итоге Баскову удалось похудеть без операций или специальных препаратов, а только благодаря своей силе воли.