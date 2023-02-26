Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Располневшая продавщица из ларька: что сотворила с собой звезда «Спасателей Малибу»

Располневшая продавщица из ларька: что сотворила с собой звезда «Спасателей Малибу»

26 февраля 2023 08:15
Располневшая продавщица из ларька: что сотворила с собой звезда «Спасателей Малибу»

Звезда больше не могла держать себя в руках.

Количество красоток в сериале «Спасатели Малибу» зашкаливает. Кроме Памелы Андерсон в культовом проекте засветилось немало других привлекательных и сексуальных актрис, а вот сохранить свое очарование удалось лишь единицам. Николь Эггерт оказаться в их числе было не суждено.

Чтобы воплотить Саммер Квинн, артистка подписала контракт, согласно которому обязывалась не набирать ни грамма. С поставленной задачей звезда справилась: на экране она блистала стройной фигурой, от которой после окончания съемок не осталось и следа.

Располневшая продавщица из ларька: что сотворила с собой звезда «Спасателей Малибу»

Оставив работу на съемочной площадке, актриса сорвалась и перестала следить за собой. В результате она сильно поправилась, чем немало шокировала поклонников. Теперь о возобновлении карьеры знаменитости нет и речи: сегодня Эггерт зарабатывает тем, что владеет ларьком с мороженым.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video