Располневшая неузнаваемая женщина: как сейчас выглядит главная звезда сериала «Сабрина — маленькая ведьма»

Спустя 20 лет от «маленькой ведьмы» не осталось и следа.

Культовый сериал «Сабрина – маленькая ведьма» вышел в далеком 1996 году. Миллионы зрителей с интересом следили за приключениями юной Сабрины, роль которой исполнила актриса Мелисса Джоан Харт.

До «Сабрины» Харт успела засветиться в другом подростковом сериале – «Кларисса», так что на момент съемок в «Сабрине» актриса была уже весьма известна.

Однако после завершения сериала Мелисса Джоан появлялась на экране все реже. Одними из последних ее фильмов были триллер «Девять в списке мертвых» (2010) и ситком «Мелисса и Джоуи», который шел с переменным успехом на телевидении с 2010 по 2015 годы.

Помимо актерской карьеры, Мелисса Джоан увлекается литературным творчеством – она написала свою биографию под названием «Сказки из моей ненормально нормальной жизни». Сейчас некогда известная актриса уделяет большую часть времени семье. Мелисса Джоан Харт счастлива в браке с американским актером Марком Уилкерсоном – пара воспитывает троих сыновей.