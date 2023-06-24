Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)

Ани Лорак нечасто делится подробностями личной жизни, однако полгода назад певица все-таки приоткрыла завесу тайны. После неудачного брака с турком исполнительница стала встречаться с другим иностранцем — испанцем Исааком Виджраку.

Бойфренд Лорак — известный специалист по йоге. Вместе пара отдыхает в Дубае. Поклонники звезды обратили внимание, что на свежих снимках исполнительница выглядит заметно располневшей. Некоторые думают, что Ани Лорак ждет малыша.