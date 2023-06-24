Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)

Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)

24 июня 2023 17:00
Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)

Показала округлившийся животик.

Ани Лорак нечасто делится подробностями личной жизни, однако полгода назад певица все-таки приоткрыла завесу тайны. После неудачного брака с турком исполнительница стала встречаться с другим иностранцем — испанцем Исааком Виджраку.

Бойфренд Лорак — известный специалист по йоге. Вместе пара отдыхает в Дубае. Поклонники звезды обратили внимание, что на свежих снимках исполнительница выглядит заметно располневшей. Некоторые думают, что Ани Лорак ждет малыша.

«Тоже за полотенчиком бока прячет. Знакомо!», «Тьфу», «Беременна!!!», «Интересно, и этому тоже она все оплачивает», «То турок у нее, то другой иностранец… Вкус специфический», — комментировали снимок пользователей соцсетей.

Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)
Фото: соцсети, globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше