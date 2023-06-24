Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)
Показала округлившийся животик.
Ани Лорак нечасто делится подробностями личной жизни, однако полгода назад певица все-таки приоткрыла завесу тайны. После неудачного брака с турком исполнительница стала встречаться с другим иностранцем — испанцем Исааком Виджраку.
Бойфренд Лорак — известный специалист по йоге. Вместе пара отдыхает в Дубае. Поклонники звезды обратили внимание, что на свежих снимках исполнительница выглядит заметно располневшей. Некоторые думают, что Ани Лорак ждет малыша.
«Тоже за полотенчиком бока прячет. Знакомо!», «Тьфу», «Беременна!!!», «Интересно, и этому тоже она все оплачивает», «То турок у нее, то другой иностранец… Вкус специфический», — комментировали снимок пользователей соцсетей.
Фото: соцсети, globallookpress.com