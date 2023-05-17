Располнела и подурнела: годы не пощадили бывшую «Мисс мира» (честное фото)

Титул самой красивой девушки мира не только открывает возможности в индустрии моды или кино, но и накладывает на победительницу определенные ограничения. После успешного участия в престижном конкурсе к ней приковано внимание миллионов, и если она не соответствует их ожиданиям, то ее очень скоро ждет разочарование.

Кажется, что так произошло и Синтией Брейкспир. Ее страстью всегда был джаз, а не подиум. Поэтому к своей внешности ямайская певица относилась весьма просто. С годами ее кожа обвисла, на лице появились морщины, а дорогие ожерелья смотрятся на ее шее уже не так привлекательно, как раньше. К тому же «Мисс мира — 76» располнела, из-за чего ей необходимо грамотнее подбирать свои наряды.

Сегодня бывшая королева красоты уже не соответствует своему высокому статусу и выглядит даже старше своих ровесниц по конкурсу. Однако этот факт не смущает Синтию.