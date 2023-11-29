Располнел, в кино не снимается: Соболя из «Кадетства» теперь легко спутать с Перепечко

«Кадетство» подарило отечественному кино целую когорту молодых и амбициозных артистов. Если Александр Головин, Иван Добронравов и Борис Корчевников нашли себя и все еще остаются на виду, то карьеру многих их коллег не назовешь удачной. Артем Терехов уже несколько лет не появляется на экране.

Исполнитель роли Кирилла Соболева снялся в десяти проектах, однако ни один из них не сравнится по популярности с «Кадетством». Последний сериал с участием актера датирован 2017 годом. Поклонники часто интересуются, куда же пропала яркая и талантливая знаменитость. Оказывается, актер сменил вектор деятельности.

Терехов основал собственную студию, в которой занимаются девушки и юноши, мечтающие о сцене. В 38-летнем располневшем мужчине трудно узнать того худощавого паренька. О личной жизни Артема Терехова мало что известно, кроме постыдной истории с внебрачными детьми: в 2019 году актер сумел доказать на телевидении, что слухи о нем ложные, а отцом предполагаемых наследников является кто-то другой.