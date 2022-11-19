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Располнел и зарос: как сейчас выглядит пропавший с экранов Гена Букин из «Счастливы вместе»

19 ноября 2022 09:00
Располнел и зарос: как сейчас выглядит пропавший с экранов Гена Букин из «Счастливы вместе»

Изменился, но все еще любим поклонниками.

Виктор Логинов прославился благодаря роли продавца обуви Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». В ленивом герое, который то и дело пререкался с женой, многие узнали своих соседей или знакомых. После успеха сериала Логинов стал ведущим популярных телешоу – «Интуиция», «Ешь и худей», «Кулинарный поединок». Спустя 16 лет после премьеры культового сериала артист заметно изменился.

На снимке, который выложила нынешняя супруга актера, Мария Гуськова, 47-летний Логинов предстал располневшим мужчиной с бородой. Впрочем, поклонников Виктора Логинова такая трансформация не смутила.

«Какая же ты легенда», «Когда борода станет седой, будет еще круче смотреться», «Виктор прямо как Садко», – писали теплые слова подписчики.

Располнел и зарос: как сейчас выглядит пропавший с экранов Гена Букин из «Счастливы вместе»
Фото: кадры из сериала "Счастливы вместе" (2006-2013), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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