Располнел и зарос: как сейчас выглядит пропавший с экранов Гена Букин из «Счастливы вместе»
Изменился, но все еще любим поклонниками.
Виктор Логинов прославился благодаря роли продавца обуви Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». В ленивом герое, который то и дело пререкался с женой, многие узнали своих соседей или знакомых. После успеха сериала Логинов стал ведущим популярных телешоу – «Интуиция», «Ешь и худей», «Кулинарный поединок». Спустя 16 лет после премьеры культового сериала артист заметно изменился.
На снимке, который выложила нынешняя супруга актера, Мария Гуськова, 47-летний Логинов предстал располневшим мужчиной с бородой. Впрочем, поклонников Виктора Логинова такая трансформация не смутила.
«Какая же ты легенда», «Когда борода станет седой, будет еще круче смотреться», «Виктор прямо как Садко», – писали теплые слова подписчики.