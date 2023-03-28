Расплывшаяся фигура и перебор с пластикой: что стало с самой красивой танцовщицей 90-х

Уже не та соблазнительница, что раньше.

Американская певица и красавица Пола Абдул «взрывала» мировую сцену в 90-е. Артистка покорила зрителей своими зажигательными танцами и потрясающим чувством ритма. Как сложилась судьба Полы?

Абдул занималась танцами с детства. Уже в школьные годы она поражала всех своей гибкостью и пластичностью. Упорный характер помог ей достичь невероятных карьерных успехов. Пик славы артистки пришелся на 90-е, после чего она внезапно исчезла с радаров.

Пола отчаянно пыталась построить личную жизнь, из-за чего ей пришлось оставить карьеру. Абдул дважды была замужем, но ни один из браков не принес ей счастья. Детей у певицы нет. Кроме того, Пола страдает от болезни суставов, которая причиняет ей сильные боли.

За последние годы Абдул очень изменилась. Она явно переборщила с пластикой и утратила свою естественность, а ее фигура давно расплылась — от изящной и гибкой красотки остались одни воспоминания. Сегодня 60-летняя Пола продолжает выступать в Америке и других странах, но о былой славе не может быть и речи.