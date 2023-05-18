«Расплылась вся»: от роковой брюнетки Маргоши не осталось и следа (фото)
Выход в свет аукнулся угасшей звезде.
Мария Берсенева редко выходит в свет и уж тем более редко дает интервью. Оглушительная слава, которая обрушилась на актрису после успеха сериала «Маргоша», давно в прошлом. А новых столь же феерических ролей в ее карьере так и не случилось.
Однако недавно Татьяна Устинова все же пригласила актрису для откровенной беседы в свою студию. Правда, разговор вышел боком Берсеневой. Поклонники, которые давно не видели артистку ни на светских мероприятиях, ни на красных дорожках, оказались буквально в шоке от того, как разительно поменялась за последние годы красавица Маргоша.
«Хороша, но простовата», «Актриса одной роли», «Расплылась вся, полная очень, костюм какой-то дурацкий одет, вся издерганная, нервная, неуверенная», «Она строит из себя королеву красоты, хотя симпатичная, но назови имя, я ее не знаю», «Совсем не та, какая была, нет той харизмы, того лица, тех губ, той улыбки, как другой человек», — не пощадили актрису поклонники под видео на YouTube.