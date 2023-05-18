«Расплылась вся»: от роковой брюнетки Маргоши не осталось и следа (фото)

Мария Берсенева редко выходит в свет и уж тем более редко дает интервью. Оглушительная слава, которая обрушилась на актрису после успеха сериала «Маргоша», давно в прошлом. А новых столь же феерических ролей в ее карьере так и не случилось.

Однако недавно Татьяна Устинова все же пригласила актрису для откровенной беседы в свою студию. Правда, разговор вышел боком Берсеневой. Поклонники, которые давно не видели артистку ни на светских мероприятиях, ни на красных дорожках, оказались буквально в шоке от того, как разительно поменялась за последние годы красавица Маргоша.