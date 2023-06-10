«Расплылась вся»: от Насти Абдуловой из «Улиц разбитых фонарей» не осталось и следа

Анастасия Мельникова прославилась благодаря культовому сериалу «Улицы разбитых фонарей». Когда актриса только появилась на экране, все мужчины сходили с ума от красоты и очарования Насти Абдуловой, но сегодня любимицу миллионов россиян не узнать.

Дело в том, что у Мельниковой серьезные проблемы со здоровьем. Анастасия не озвучивает, что именно с ней произошло, но недуг сильно подкосил ее состояние. Изменилась и внешность актрисы — ее лицо заплыло и отекло. После ряда операций и приема гормональных препаратов от былой красоты не осталось и следа.

Однако проблема не только в ожирении. Мельникова жаловалась, что теперь у нее еще и проблемы с ногами. Поклонники звезды гадают, что же именно произошло с их любимицей. По одному лишь фото невозможно определить, какая болезнь у артистки.

Пользователи Сети недоумевают, глядя на изменившуюся актрису. Вот какие комментарии они оставляют под ее снимками: «Кошмар, расплылась вся», «В самом деле, неприятно, но лучше так, зато живая».