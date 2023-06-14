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Расплатился за предательство сполна: куда пропал муж-изменщик Аллегровой

14 июня 2023 15:30
Расплатился за предательство сполна: куда пропал муж-изменщик Аллегровой

Его дальнейшей участи не позавидуешь.

Известная певица и просто невероятно красивая женщина Ирина Аллегрова покорила миллионы сердец своим голосом с фирменной хрипотцой. Глядя на ее успехи в карьере, на славу и обожание фанатов, можно подумать, что исполнительница любимых хитов не знает, что такое горе, предательство и прочие беды. Однако со всем этим звезде пришлось столкнуться неоднократно.

Если в карьерном плане Ирине неизменно сопутствовала удача, то в личном все было наоборот. Первый раз замуж она выскочила чуть ли не за первого встречного, лишь бы отомстить любимому, бросившему ее. И столь же стремительно певица развелась, но уже с дочерью на руках. Недолго продержались и 2 следующих брака. А вот после показалось, что Ирина все же встретила настоящую любовь и наконец-то обрела счастье. Она влюбилась и вышла замуж за Игоря Капусту, который работал у нее в подтанцовке.

Расплатился за предательство сполна: куда пропал муж-изменщик Аллегровой

Эта любовь оказалась для обоих роковой. Аллегрова так и не смогла простить измену мужа. Но она при этом отделалась лишь обидой. А вот Игоря стали преследовать несчастья. И он даже отсидел 5 лет в тюрьме за сбыт запрещенных веществ. Мужчина потом не раз горько сожалел и каялся. И даже мечтал встретиться с Ириной, чтобы попросить у нее прощения, поскольку не смог ее ни разлюбить, ни забыть. Но она отказала. Несколько лет назад после тяжелой болезни Игорь Капуста умер, так и оставшись непрощенным любимой женщиной.

Фото: кадр из телепередачи «Прямой эфир», GlobalLookPress
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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