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Киноафиша Статьи «Расплата за успех»: в карьере Дмитрия Борисова произошел неожиданный поворот

«Расплата за успех»: в карьере Дмитрия Борисова произошел неожиданный поворот

8 октября 2023 15:30
«Расплата за успех»: в карьере Дмитрия Борисова произошел неожиданный поворот

Поклонники поражены новой работой звезды.

Дмитрий Борисов после долгого перерыва снова появится в эфире. К сожалению или к счастью, но на съемочную площадку «Пусть говорят» телеведущий так и не вернулся. У шоумена будет собственный проект.

Сам Борисов объявил в социальных сетях, что первый выпуск программы «Эксклюзив» уже готов. В этой передаче Дмитрий будет брать интервью у знаменитостей и разговаривать с ними на личные темы. В отличие от прошлой работы, теперь шоумен не будет раздувать скандалы — гости сами расскажут о себе эксклюзивные истории.

Поклонников удивил и обрадовал такой поворот в карьере ведущего. Даже те, кто грезил о возвращении Дмитрия на «Пусть говорят», признают, что такая роль подходит ему куда больше.

«Вы вернулись? Это хорошо», «С возвращением! Вас очень не хватало», «Наконец-то на экранах спокойный и уравновешенный ведущий», — пишут в Сети фанаты Борисова.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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