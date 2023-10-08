«Расплата за успех»: в карьере Дмитрия Борисова произошел неожиданный поворот

Дмитрий Борисов после долгого перерыва снова появится в эфире. К сожалению или к счастью, но на съемочную площадку «Пусть говорят» телеведущий так и не вернулся. У шоумена будет собственный проект.

Сам Борисов объявил в социальных сетях, что первый выпуск программы «Эксклюзив» уже готов. В этой передаче Дмитрий будет брать интервью у знаменитостей и разговаривать с ними на личные темы. В отличие от прошлой работы, теперь шоумен не будет раздувать скандалы — гости сами расскажут о себе эксклюзивные истории.

Поклонников удивил и обрадовал такой поворот в карьере ведущего. Даже те, кто грезил о возвращении Дмитрия на «Пусть говорят», признают, что такая роль подходит ему куда больше.