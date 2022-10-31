Расплата за разгульную жизнь: трагедия сына культового советского режиссера ужаснет

Знаменитый советский кинорежиссер Иван Пырьев отличался не только талантом, но и своей любвеобильностью. О том, что влиятельный постановщик и глава «Мосфильма», не пропускает ни одной кинокрасавицы, знали все его коллеги. Поэтому, когда Пырьев закрутил служебный роман с Мариной Ладыниной, никто и не удивился. А для законной жены режиссера Ады Войцик такое поведение супруга стало настоящим ударом. Она пыталась вернуть Пырьева, устраивала ему истерики, уговаривала, просила подумать об их маленьком сыне Эрике. Но в 1938 году стало ясно, что Ладынина ждет ребенка от постановщика, а он окончательно порвал отношения с Войцик.

Расплатой за разгульную жизнь Пырьева стала судьба его старшего сына. Он поддерживал общение с Эриком, пытался загладить свою вину, покупал любые игрушки и потакал капризам. В этом его поддерживала и Ладынина. В 1944 году по протекции отца Эрик засветился в картине «Иван Грозный», сыграв царя в детстве. Но сниматься дальше Пырьев-младший не захотел. Он с трудом окончил режиссерский факультет ВГИКа, то и дело срываясь в загулы.

Иван стойко терпел все выходки наследника, доверяя ему быть вторым режиссером на своих лентах. В начале 1950-х годов Эрик женился на модели по имени Светлана, и вскоре у них родилась дочка Маша. Заботы о внуке легли на бабушку с дедушкой, пока молодые родители увлекались спиртным.

В 1962 году Светлану отправили в колонию по статье за тунеядство. Эрик просил отца подключить все связи, но Пырьев отказался помогать. За это сын его возненавидел. В итоге жена Эрика умерла, что стало для него большим ударом. Он не бросил выпивку, проигрывал деньги в карты. От постоянных переживаний за сына здоровье Пырьева начало подводить. В 1968 году он умер от инфаркта. А сын пережил его всего на два года.