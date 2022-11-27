Расплата за прошлые ошибки: все правда о материнстве Вайкуле, от которой кровь в жилах стынет

Она жалела об этом всю жизнь.

Сегодня многие знаменитости успешно совмещают карьеру и воспитание детей, однако раньше с этим было куда сложнее. Перед звездными красавицами стоял непростой выбор: слава или ребенок.

В молодости Лайма Вайкуле дважды делала аборты.

На это решение певицу подтолкнул гражданский муж, убедивший ее, что нельзя бросать сцену ради наследников. Впоследствии исполнительница пожалела о своем решении. Звезда неоднократно пыталась зачать ребенка. Ходили слухи, что певица делала процедуру ЭКО. Уже в зрелом возрасте Лайма Вайкуле пришла к священнику с просьбой благословить ее на усыновление малыша. Но ответ батюшки был слишком жестоким: он заявил, что бездетность – это расплата певицы за прошлые ошибки, а воспитанием чужого ребенка она свой грех не искупить.