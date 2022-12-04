Расплачивался за грехи отцов: участь звезды «Вечного зова» доведет до слез

В эпоху репрессий незаслуженно пострадало огромное число советских граждан. Среди них было немало представителей актерской профессии, которые несколько лет проводили в лагерях. Не все знают, что будущая звезда сериалов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» Петр Вельяминов тоже прошел через это испытание.

Его арестовали в 16 лет и обвинили в том, что он является участником организации «Возрождении России», которая якобы славилась антисоветскими настроениями. Так Петр Вельяминов попал за решетку, где уже находился его отец: он являлся бывшим офицером царской армии. Из-за этого «греха» Вельяминова-старшего тень падала на остальных членов семьи.

Мать будущего актера тоже не жаловали: женщина побывала в нескольких пятилетних ссылках. Узнав о том, что и ее арестовали, Петр Вельяминов даже пытался лишить себя жизни в приступе отчаяния.

Актер провел в ссылке около десяти лет. После освобождения он не мог жить в Москве, поэтому перебрался в Абакан. Несмотря на «криминальное» прошлое, Вельяминова приняли в местный театр. Благодаря своему таланту и обаянию он достиг огромных успехов, а его роли в легендарных сериалах Краснопольского и Ускова сделали актера всесоюзной знаменитостью.