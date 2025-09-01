Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах

Господа любители хорошего кино, готовьтесь: первый месяц осени обещает быть насыщенным для стримингов. Сразу несколько громких премьер, продолжения хитов и парочка проектов, которые вполне могут пройти незамеченными.

Давайте разберёмся, что из этого стоит добавлять в список «обязательно к просмотру», а что стоит включать лишь после прочтения рецензий.

Что точно смотреть

«Лихие 2» (Okko, Start, 11 сентября)

Вторая глава криминальной саги Юрия Быкова — главный претендент на статус премьеры месяца. Москва, новые герои, расширенная география и обещанный экшен — пропускать нельзя.

«Москва слезам не верит» (Wink, 4 сентября)

Рискованная затея — перезапустить культовую историю. Но проект уже активно обсуждают, а каст подобран мощный. Минимум — это повод посмотреть первый эпизод и составить своё мнение. Проекту стоит дать шанс еще и потому, что повзрослевшую Катерину и Гогу сыграют Марина Александрова и Антон Васильев.

«Закрыть гештальт 2» (Кинопоиск, 29 сентября)

Первая часть сериала о проводнике между миром живых и мертвых стала открытием пару лет назад, и зрители ждут продолжение. Авторы обещают раскрутить интриги ещё сильнее — есть шанс, что Александр Ильин-младший опять будет в ударе.

«Олдскул» (Premier, Start, 1 сентября)

Сериал с неожиданным сочетанием юмора и драмы, про последнего «Учителя года СССР». Мария Аронова играет прожженого педагога, знакомого каждому, кто учился до того, как мобильные телефоны и Сеть вошли в нашу жизнь. Уже по одному трейлеру понятно — проект найдёт свою аудиторию.

«Бар Один звонок» (Kion — дата не объявлена)

Проект с больше не отмененным Данилой Козловским, но пока без понятного позиционирования. Подождём отзывов.

Что смотреть под настроение

«Избранный» (Okko, 1 сентября)

Комедия с неожиданным сюжетом: интроверт становится депутатом. Если понравились «Последний министр» и «Домашний арест», есть шанс, что сериал зацепит, но это скорее нишевый проект.

«Крутая перемена 2» (Кинопоиск, Иви, 1 сентября)

Если понравился первый сезон, продолжение — обязательное. Если нет, то вряд ли что-то изменит ваш интерес.

«Виноград» (Kion, 1 сентября)

Проект выглядит калькой на «Мажора», но без расследований. Герой Прилучного все тот же прожигатель жизни, изменивший жене и лишившийся протекции богатого тестя. Теперь ему нужно возродить семейный виноградник, чтобы оставаться на плаву.

Что можно оставить на потом

«Одни дома» (Start, 23 сентября)

Семейная комедия с подростковыми проблемами — будет своя аудитория, но хайпа ждать не стоит. Четыре ребенка остались дома одни, но кто будет за старшего?

«Таргет» (Start, 25 сентября)

Остросюжетный проект, тиктокеры предотвращают катастрофу, которую им пообещал ИИ.

«Няня Оксана» (Premier, Пятница! — дата не объявлена)

Лёгкая комедия с Олесей Иванченко, рассчитанная на вечерний просмотр. Ждать копию «Моей прекрасной няни» или нет — дело ваше.

