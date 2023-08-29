Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото
Знаменитости привлекли внимание к своей личной жизни.
Марина Александрова вот уже 11 лет замужем за режиссером Андреем Болтенко. Пара воспитывает двоих детей, Андрея и Екатерину, и считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Однако не так давно артистка заставила поклонников активно обсуждать свой брак.
В социальных сетях Александрова поделилась кадрами из свадебной фотосессии с Антоном Васильевым. На снимках пара позирует в торжественных нарядах, а на одном из них хвастается обручальными кольцами. И, как оказалось, фото были приурочены к новому сериалу «Свободный брак», где артисты играют мужа и жену.
Однако поклонники не сразу догадались, в чем смысл публикации. В комментариях многие поверили в церемонию и были уверены, что Александрова стала женой Васильева.
«На один миг я реально поверила, что вы муж и жена», «Вот это новости!», «А я ведь правда поверила», — пишут пользователи Сети.