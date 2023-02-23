Распалась самая крепкая пара «Дома-2»: обомлеете, увидев разлучницу (фото)

Распалась одна из самых крепких пар скандального шоу «Дом-2». Марина Африкантова и Роман Капаклы расстались после нескольких лет отношений. Причиной стала измена супруга.

Их любовь началась летом 2017 года. Капаклы пришел на «Дом-2» и сразу же заявил о своей симпатии к Марине. Их роман начался практически сразу и продлился больше пяти лет. Все это время пару не смущала разница в возрасте — Африкантова старше своего избранника на 11 лет.

Однако несколько недель назад Марина объявила, что их браку пришел конец из-за измены Романа. Ситуацию усугубило то, что третьей в их отношениях стала подруга Татьяна Мусульбес, также известная по «Дому-2».

Общественность была в шоке от этой новости, ведь Мусульбес по всем фронтам проигрывает Африкантовой в плане красоты и характера.

Марина также отметила, что последний год в их отношениях выдался тяжелым. Они постоянно ругались и не раз оказывались на грани разрыва, но не решались подать на развод. Но когда она увидела своего мужа и их подругу спящими в обнимку после одной вечеринки, то ее терпению пришел конец. О случившемся Африкантова поведала в своих соцсетях.