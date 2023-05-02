Раскусить изменщика можно по одному неочевидному признаку: что сказала психолог

Неверность — одна из частых проблем во многих отношениях. Супруги перестают быть интересны друг другу, из-за чего находят новых возлюбленных. При этом, как уверены эксперты, определить мужчину, который изменяет, достаточно просто.

По словам психолога Элены Гамаюн, правду можно понять по нескольким вполне очевидным признакам. Например, если избранник резко находит себе множество интересов и начинает с особой тщательностью следить за собой. При этом он может скрывать свой телефон, проводить за переписками намного больше времени, чем с семьей, и ревновать супругу, быть подозрительным. Сами по себе, как уверена эксперт, эти признаки не повод для беспокойства, однако если женщина видит, что начала раздражать своего партнера, то это вполне может быть признаком неверности.

Также одним из важных факторов могут стать задержки на работе и частые командировки. Неожиданные поездки тоже могут означать неверность, ведь мужчина таким образом находит предлоги, чтобы оставаться со своей любовницей.

«Еще один звоночек, что муж влюбился в другую женщину — раздражение в сторону супруги и детей. Мужчина будет идти на ухищрения, лишь бы возвращаться домой позже привычного», — цитирует слова эксперта Life.

Неочевидным, но тем не менее немаловажным признаком Гамаюн считает резкие перемены настроения. По ее словам, мужчины-изменщики подсознательно всегда чувствуют вину, поэтому из-за переживаний они не могут контролировать свое настроение. Многие не придают этому значения, однако перемены настроения, несвойственные мужчине в обычной жизни, также могут быть серьезным поводом для беспокойства.