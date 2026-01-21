Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Раскрывала Серсею во всей красе: единственная удаленная сцена 1 сезона «Игры престолов»

Раскрывала Серсею во всей красе: единственная удаленная сцена 1 сезона «Игры престолов»

21 января 2026 21:30
Серсея Ланнистер

Хоть материалов и не хватало, этот момент решили убрать.

Фанаты «Игры престолов» знают, что в основе конфликта и Войны пяти королей лежит загадочная смерть Джона Аррена, десницы короля Роберта Баратеона. Именно ее Эддард Старк начинает расследовать в Королевской гавани, постепенно узнавая правду о Ланнистерах.

Однако из первой серии был вырезан важный момент, который мог бы дать зрителям более чёткое представление о том, кто стоял за этим убийством.

Как показали в «Игре престолов»

В первой серии Лиза Аррен присылает сестре письмо, где обвиняет Ланнистеров в смерти мужа. Этот же намёк содержится в сцене с Серсеей и Джейме у гроба Аррена. Позже Варис утверждает, что десницу убили руками его оруженосца, Хью из Долины.

Джон Аррен

Всё это создаёт иллюзию, что именно «сладкая парочка» Ланнистеров стояла за этим заговором. Но прямых доказательств этому нет.

Как это было в книгах Мартина

В «Песне Льда и Пламени» Джона Аррена убила Лиза по наущению Петира Бейлиша. Она использовала яд Слёзы Лиса, который не имеет вкуса и запаха. Однако этот момент раскрывается только в третьей книге, оставляя интригу на долгое время.

Что за сцену вырезали из первой серии «Игры престолов»

Актёр Джон Стэндинг, сыгравший Аррена, рассказал, что в первой версии эпизода была сцена его смерти:

  • Аррен, осознавая, что умирает, пытается написать письмо, но роняет чернильницу.
  • В комнату заходит Серсея Ланнистер и терпеливо наблюдает за его агонией, наступая на руку десницы, тянущуюся к перу.
  • Десница короля умирает в её присутствии, так и не успев оставить записку.
Лиза Аррен отравила мужа по книге

Если бы эта сцена прошла финальный монтаж, она бы убила мистификацию вокруг смерти Аррена. В глазах зрителей именно Серсея бы выглядела бессердечной убийцей, коей, по сути, она всегда и являлась.

Почему сцену удалили?

  1. Создатели решили сохранить интригу — сюжет о настоящем убийце Аррена должен был раскрыться позже.
  2. Смерть Лизы Аррен должна была стать шоком — её признание в убийстве мужа в четвёртом сезоне могло бы потерять эффект неожиданности.
  3. Упрощение сценария — возможно, HBO хотело сделать сериал более динамичным, а такие сцены посчитали затягивающими.

Так или иначе, сериал стал хитом и без удаленной сцены. Ранее мы писали сразу о семи важных для сюжета «Игры престолов» сцен, которые также решили убрать. В финале «Игры престолов» королем стал не Бран Старк: жирный намек оставил сам герой.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
